東京工芸大学 芸術学部デザイン学科3年の八十島 一菜さんの作品「赤い光」が、「JAGDA国際学生ポスターアワード2025」で金賞を受賞しました。受賞作品「赤い光」は、身近にある、安全のために機能している赤い光をモチーフにした作品です。2025年11月下旬からは国立新美術館での展示も予定されています☆ 東京工芸大学 八十島一菜さん「赤い光」がJAGDA国際学生ポスターアワード2025 金賞受賞！ 日本グラフィック