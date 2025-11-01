ソニー・クリエイティブプロダクツ(SCP)は、ポップアップストア「『パンパンくんの日常』タロット占い in 渋谷」を2025年11月21日(金)よりPickUpランキン 渋谷ちかみちにて開催します。本場韓国で大人気の「タロットアート」の商品が初登場する、10日間限定のイベントです！  ソニー・クリエイティブプロダクツ『パンパンくんの日常』タロット占い in 渋谷  開催期間：2025年11月21日(金)〜2025年11月30日(日)