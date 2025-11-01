ハンバーガーバンズ専門店「グラハムバンズ」(運営：敬明)は、職人の手仕事による高品質な業務用焼成冷凍パンを、全国の飲食店やイベント事業者へ提供しています。熊本県産小麦など厳選素材を使用し、常時100種類以上のバンズをラインナップ。完全受注生産・冷凍個包装・全国発送の仕組みにより、フェスやマルシェなどイベント出店時の「食材ロス」「仕込み負担」「人手不足」の解消をサポートします。 グラハムバンズ 業務用