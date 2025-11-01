ゆかたの発祥の地、お江戸日本橋で伝統意匠を受け継ぐ三勝が、特別展示会 三勝謹製「漆の器 金と銀」を開催します。2025年11月10日(月)から28日(金)までの期間、東京・日本橋の本社ビル正面「百年ギャラリー」にて実施されます。宮内庁御用達の漆器メーカー「山田平安堂」とコラボレーションした、ゆかたの意匠デザインの蒔絵を施した「漆の器」が中心となる展示会です！ 三勝株式会社 特別展示会 三勝謹製「漆の器 金と銀」&