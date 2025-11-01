武田科学振興財団は、2025年度の研究助成として、応募2,200件から595件を採択し、総額23億8,350万円を助成することを発表しました。前年から採択件数は33件、助成金額は6,950万円増加しました。2025年度を含め、研究助成金累計は総数11,884件、総額436億円となります。 武田科学振興財団 2025年度研究助成 武田科学振興財団では、医学・生命科学の分野における独創的・先駆的な研究について、選考委員会による選考を経て