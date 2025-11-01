OSGコーポレーションが、2025年10月13日に閉幕した大阪・関西万博で展開した「ステハジ」プロジェクトの成果を報告。会場に設置した給水スポットでの給水回数が1,200万回を突破し、マイボトル利用の定着が見られたことを発表しました。 OSGコーポレーション 大阪・関西万博「給水スポット」設置成果報告 OSGコーポレーションは、「ステハジ」プロジェクトの一環として、大阪・関西万博会場に給水スポットを52台設