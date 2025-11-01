気象台は、午前4時24分に、波浪警報を大間町、東通村、風間浦村、佐井村に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】青森県・大間町、東通村、風間浦村、佐井村に発表 1日04:24時点下北、三八上北では、1日朝から1日夕方まで暴風に警戒してください。青森県では、1日朝から1日夕方まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■青森市□波浪警報1日朝から1日夕方にかけて警戒予想最大波高2.5m■八戸市□