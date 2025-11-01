アメリカのトランプ大統領は核実験の実施について「そのうちに分かる」と述べ、改めて前向きな姿勢を示しました。アメリカトランプ大統領「（Q.文字通り、地下核実験を再開すると言っているんですか？）そのうちに分かる。実験をするつもりだ。他国がやるなら我々もやる」トランプ大統領は10月31日、核実験の実施に関する記者からの質問に対し、「そのうちに分かる。実験はするつもりだ」と答えました。そのうえで「どこで何をす