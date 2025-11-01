気象台は、午前4時15分に、暴風警報を函館市、鹿部町、森町に発表しました。また波浪警報を函館市、鹿部町、森町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・函館市、鹿部町、森町に発表 1日04:15時点渡島地方の海上では、1日朝から1日昼過ぎまで暴風に警戒してください。渡島地方では、1日昼前から1日昼過ぎまで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■函館市□暴風警報【発表】1日朝から1日昼過