気象台は、午前4時4分に、大雨警報（浸水害）を気仙沼市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】宮城県・気仙沼市に発表 1日04:04時点東部では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水、高波に警戒してください。宮城県では、暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■仙台市東部□大雨警報・浸水1日明け方に警戒1時間最大雨量50mm□暴風警報1日夕方にかけて警戒ピーク時間1日明け方風向南