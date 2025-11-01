俳優の北村匠海（27）が10月31日に放送された日本テレビ「沸騰ワード10」（金曜後7・56）に出演。NHK連続テレビ小説「あんぱん」に出演した際に毎朝食べていたものを明かした。伝説の家政婦・志麻さんの大ファンという北村が朝食を作ってほしいとリクエストしたことで、早朝5時30分に番組スタッフらが訪ねて来た。リクエスト食材として「朝といえば僕はお米派なので」と、お米を持参した。続けて「ぱんの名前のドラマをずっ