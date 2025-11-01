timeleszの佐藤勝利（29）が31日、都内で個人初の写真集「ABirdonTiptoe」（MCO）の取材会を行った。1年以上かけてポルトガル・リスボンなどで撮影。約6400枚の中から厳選した約255カットが掲載されており「自信作ができた。これを見て僕の全てを楽しんでほしい」と手応え十分。前日の誕生日はグループで仕事をしており「メンバーとずっと一緒にいられたのはうれしかった」と振り返った。