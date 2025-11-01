timelesz・佐藤勝利さんが、29歳の誕生日である10月30日に発売した、1st写真集「A Bird on Tiptoe（ア バード オン ティップトウ）」プレス取材会に登壇しました。【写真を見る】【timelesz・佐藤勝利】1st写真集"自分のすべてが表現できている"この仕事を始めたときから、いつかは写真集を出したいと思っていたという佐藤さん。“自分から言い出すのも…シャイなんで”と、照れた様子を見せましたが、インスタグラムを始めたとき