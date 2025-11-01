ｔｉｍｅｌｅｓｚの佐藤勝利（２９）が３１日、都内で初写真集「ＡＢｉｒｄｏｎＴｉｐｔｏｅ」の取材会を行った。２９歳を迎えた１０月３０日に発売された本書は、写真家・石田真澄氏が約１年半をかけてフィルムカメラで撮影したもの。佐藤の“素の表情”が３２０ページにわたり収められている。佐藤は「お仕事を始めた頃から、ずっと写真集を出したいと思っていた」と念願だったことを告白。ポルトガルなどでの撮影に