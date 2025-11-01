名古屋の老舗茶舗「妙香園」は、香ばしいお茶の風味とナッツの食感が楽しめる新商品「ちょこの実(ほうじ茶・抹茶)」を発売します。2025年11月1日(土)より、妙香園の各店舗及びオンラインショップにて販売が開始されます。和の香りと洋の食感が織りなす、新感覚のナッツショコラです！ 妙香園「ちょこの実(ほうじ茶・抹茶)」 大正5年の創業以来、名古屋名物として親しまれる「ほうじ茶」などを届けてきた老舗専門店