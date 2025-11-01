観光物産土産卸を行う明星企画は、人気柴犬キャラクター「忠犬もちしば」と福島の伝統民芸「赤べこ」がコラボレーションした限定グッズを発売します。お菓子や雑貨、ぬいぐるみなど幅広いラインナップで展開。2025年11月15日(土)より、福島県内の観光施設、サービスエリア、道の駅、駅売店、宿泊施設などにて順次販売されます。 明星企画「忠犬もちしば赤べこ」コラボグッズ 人気キャラクター「忠犬もちしば」と、