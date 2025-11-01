timelesz佐藤勝利（29）が10月31日、都内で初のソロ写真集「A Bird on Tiptoe」（MCO刊）取材会に登壇した。ポルトガル・リスボンなど国内外を舞台に、素の表情を切り取った1冊。29歳の誕生日でもあった同30日に発売され「20代最後に自分の素が出せる写真集を出せたことはこれからの指針にもなる」と背筋を伸ばした。写真集を1番見て欲しいグループのメンバーを問われると、「7人もいるのに…」と困ったように笑い「（松島）聡ちゃ