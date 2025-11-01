◆米大リーグワールドシリーズ第６戦ブルージェイズ―ドジャース（３１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）メジャーリーグ３０球団で唯一カナダに本拠地を置くブルージェイズが１９９３年以来３２年ぶりのワールドシリーズ制覇に３勝２敗で王手をかけた３１日（日本時間１１月１日）、現地では爆発的な盛り上がりを見せている。現地テレビ局「ＣＮ２４」によると、第６戦は現地時間午後８時開始予定だ