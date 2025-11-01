気象台は、午前3時46分に、暴風警報を大樹町、広尾町、豊頃町、浦幌町に発表しました。また波浪警報を大樹町、広尾町、豊頃町、浦幌町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・大樹町、広尾町、豊頃町、浦幌町に発表 1日03:46時点十勝地方の海上では、1日昼前から1日夕方まで暴風に警戒してください。十勝地方では、1日昼前から1日夜のはじめ頃まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■大樹町