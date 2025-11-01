【ワシントン共同】トランプ米大統領は10月31日、合成麻薬フェンタニルの流入を理由にした中国への20％の追加関税について、米中首脳会談後に表明した10％の引き下げに加え、残りの10％も撤回する可能性を示した。記者団に語った。