気象台は、午前3時34分に、暴風警報を室蘭市、苫小牧市、登別市、白老町、厚真町、安平町、むかわ町、日高町門別、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町に発表しました。また波浪警報を浦河町、様似町、えりも町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・室蘭市、苫小牧市、登別市、白老町、厚真町、安平町などに発表 1日03:34時点胆振、日高地方では、1日朝から1日夕方まで暴風に警戒してください。日