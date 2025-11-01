お笑いコンビ・バイきんぐの西村瑞樹（48歳）が、10月31日に放送されたバラエティ番組「知識の扉よ開け！ドア×ドア クエスト」（TBS系）に出演。松葉杖で登場した理由を明かした。番組は今回、モスバーガーの秘密に迫る特集を放送。レポーターを務めた西村は、栃木・日光にある、モスバーガーのミートソースとパティを作る工場に潜入した。その冒頭、傍らに置いてあった松葉杖について、スタッフから「西村さん、これどうしたんで