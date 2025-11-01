Web制作・マーケティング支援を行うボイスは、医師・医療従事者向けに資産形成や開業支援を行うMEDiLIFE DESIGNと業務提携を締結しました。本提携により、ボイスのWeb制作・マーケティング支援力と、MEDiLIFE DESIGNの医療従事者向け資産戦略ノウハウを掛け合わせ、勤務医から開業医への円滑な移行と、長期のライフデザインをワンストップで支援する新たな仕組みづくりを進めていきます。 ボイスとMEDiLIFE DESIGNが業務提携&