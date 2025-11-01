東武百貨店 池袋本店は、「大長崎展」を2025年11月6日(木)から11日(火)までの期間、8階催事場にて開催します。異国情緒あふれる長崎県のグルメと工芸品が揃う計54店舗が集結。五島産椿ブリを使用した白い鉄火巻きや、東武限定の佐世保バーガー、長崎の“食べるミルクセーキ”を再現したかき氷など、できたてを味わえる魅力的なグルメが種類豊富に展開されます！ 東武百貨店 池袋本店「大長崎展」 「大長崎展」では