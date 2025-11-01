日常を鮮やかに彩り楽しく過ごせるアイテムを展開するブランド「HIPSHOP(ヒップショップ)」から、アンダーウェア「Dick Bruna Series」が登場！オランダの絵本作家ディック・ブルーナが描く、2025年で70周年を迎える「ミッフィー」と仲間たちがデザインされたアイテムが、2025年10月31日(金)より発売されます。 HIPSHOP アンダーウェア「Dick Bruna Series」 ブルーナカラーが鮮やかなボディーに、「ミッフィー」