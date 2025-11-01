みなりパートナーズは、新刊「それでもWinWinなコンサル転職〜事業会社経験×コンサル転職＝まぁまぁ強い説〜」を発売します。2025年11月4日(火)より、セルバ出版にて発売されます。事業会社出身でコンサル転職を考える人々に向けた、リアルな体験談が綴られた一冊です。 「それでもWinWinなコンサル転職〜事業会社経験×コンサル転職＝まぁまぁ強い説〜」内藤健司著 コンサルのサラリーマン化と言われる昨今、コ