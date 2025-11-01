渋谷スクランブルスクエア14階の「ハチふるSHIBUYA meets AKITA」（以下「ハチふる」）が、2025年11月1日(土)に開店4周年を迎えます。これを記念し、2025年11月1日(土)から11月3日(月・祝)までの3日間、「ハチふる4周年アニバーサリーイベント-For you 4ever-」が開催されます！ ハチふるSHIBUYA meets AKITA「ハチふる4周年アニバーサリーイベント-For you 4ever-」 2025年のアニバーサリーイベントのテーマは「F