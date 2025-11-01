医師のキャリアとライフプランを総合的に支援するMEDiLIFE DESIGNは、勤務医として働きながら将来の開業を目指す医師に向けた「未来設計プログラム」の提供を開始しました。医師専門のライフプランナーである「メディライフ設計士」が中心となり、開業準備から資金計画、家族のライフプランまでトータルでサポートします。医師一人ひとりに寄り添い、“安心して開業を迎えられる環境づくり”を目指す新しいサービスです！ MED