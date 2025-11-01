気象台は、午前3時22分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を宮古市、釜石市、大槌町に発表しました。また洪水警報を宮古市、大船渡市、一関市、陸前高田市、釜石市、大槌町、山田町に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を大船渡市、陸前高田市、山田町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】岩手県・宮古市、釜石市、大槌町に発表 1日03:22時点沿岸北部、沿岸南部では、1日昼前まで土砂災害に、1日明け方まで低い