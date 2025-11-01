気象台は、午前3時21分に、暴風警報を千歳市、恵庭市、北広島市に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・千歳市、恵庭市、北広島市に発表 1日03:21時点石狩地方では、1日朝から1日夕方まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■千歳市□暴風警報【発表】1日朝から1日夕方にかけて警戒風向北最大風速18m/s■恵庭市□暴風警報【発表】1日朝から1日夕方にかけて警戒風向北最大風