中国政府は、宇宙飛行士3人を乗せた有人宇宙船の打ち上げに成功したと発表しました。3人はおよそ半年間、中国が建設した宇宙ステーションに滞在する予定です。記者「エンジンに点火されました。オレンジ色の炎が光っています。ゆっくりと高度を上げていきます。爆音と熱風が押し寄せています」日本時間1日午前0時44分、ロケットに搭載された有人宇宙船「神舟21号」が中国内陸部にある酒泉衛星発射センターから打ち上げられました。