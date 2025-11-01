兵庫県宝塚市の住宅で年2020年6月、同居する親族らにボーガン（クロスボウ・洋弓銃）を撃ち3人を殺害、1人に重傷を負わせたとして、殺人などの罪に問われた無職の男（28）の裁判員裁判で、神戸地裁は10月31日、無期懲役（求刑・死刑）を言い渡した。神戸地方裁判所判決によると、男は2020年6月4日午前5時ごろから10時10分ごろまでの間に自宅で、祖母（当時75）、母親（同47）、弟（同22）の頭部にボーガンの矢を放って殺害し、