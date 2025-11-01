きょうのポンドドルはＮＹ時間に入って下げ渋っているものの、一時１．３０ドル台まで下落する場面も見られ、２００日線を下放れる展開が加速している。 今年１月の年初来安値から７月の年初来高値までの上昇波のフィボナッチ３８．２％が１．３１４５ドル付近に来ている。この水準を完全にブレイクするようであれば、上記フィボナッチの５０％戻しの１．２９４５ドルまでの下落の可能性も視野に入る展開。 一方、ポン