中国の有人宇宙船「神舟21号」が1日未明、打ち上げに成功しました。中国人飛行士3人を乗せた「神舟21号」は日本時間の1日未明、中国北西部の「酒泉衛星発射センター」から打ち上げられました。「神舟21号」は中国が独自開発した宇宙ステーション「天宮」にドッキングされ、3人の飛行士は約半年間滞在する予定です。宇宙ステーションでは、物資の補給や設備の保守点検を実施するほか、無重力空間でのラットの行動パターン研究など27