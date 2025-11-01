電算システムホールディングスのグループ会社である電算システムは、企業版ふるさと納税制度を活用し、神戸市が推進する「こうべ女性活躍プロジェクト」へGoogleのノートパソコン Chromebook端末をはじめとするICT機器を寄贈しました。寄贈された機器は、無料の託児付きコワーキングスペース「あすてっぷコワーキング」で活用され、女性の多様な働き方を支援します。2025年10月28日には感謝状贈呈式が執り行われました。 電算