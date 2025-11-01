京都でフレンドリーラグジュアリーな町家旅館を手掛けるNazunaは、ホテル・宿泊業界の未来を本気で議論するセミナー「Hotel Innovation Forum 2025」を、2025年11月25日(火)に開催します。「デジタル・人材・体験で描く ホテル経営の未来」をテーマに、業界を牽引するトップランナーと革新企業が集結する注目のイベントです。オフライン参加とオンライン配信のハイブリッド形式で実施されます。 Nazuna「Hotel Innovation For