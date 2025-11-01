Gi-FACTORYは、大型野外グルメイベント『全肉祭』を大分県で初開催！「第1回 全肉祭 in 大分」として、2025年11月8日(土)から11月9日(日)の2日間、大分市の平和市民公園にて実施されます。畜産肉料理はもちろん、魚肉や果肉まであらゆる“肉”をテーマにした、西日本最大級のグルメイベントです。 第1回 全肉祭 in 大分 日程：2025年11月8日(土)〜11月9日(日)時間：10:00〜21:00会場：平和市民公園 (大分県大分市)