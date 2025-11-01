きのう（10月31日）朝、千葉県市原市の交差点で男性を乗用車ではね、重傷を負わせたうえ、その場から走り去ったとして、37歳の男が逮捕されました。きのう午前7時半ごろ、千葉県市原市の丁字路交差点で「乗用車と歩行者の関係するひき逃げ事故」と119番通報がありました。警察によりますと、交差点で通学中の児童を見守っていた88歳の男性が直進してきた乗用車にはねられたということです。男性は左鎖骨を骨折するなどの重傷です。