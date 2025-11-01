フリーアナウンサーの神田愛花（45歳）が、10月31日に放送されたトーク番組「酒のツマミになる話」（フジテレビ系）に出演。「私は常日頃“夫推し”」と、バナナマン・日村勇紀について「全人類の中でディカプリオの次にカッコいい」と語った。この日、“推し”についてトークが進む中で、神田は「私は常日頃、“夫推し”なので。夫、日村ちゃんなんですけど、日村ちゃんは自分の中ではレオナルド・ディカプリオの次に、世界全人類