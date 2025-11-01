京都市内でホテルや一棟貸しの町家など73棟の宿泊施設を運営するレアルは、「Rinn公式Instagramフォロワー1万人突破記念キャンペーン」を2025年11月1日(土)から11月30日(日)の期間で開催します。公式Instagramのフォロワー1万人突破を記念したもので、フォロワー向けの無料宿泊プレゼント企画や、期間中の宿泊者へのプレゼントなどが用意されています。京都の旅がもっと楽しくなる、お得なキャンペーンです！ レアル Rinn(鈴)