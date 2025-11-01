公益財団法人ノエビアグリーン財団は、助成事業にてサポートするデフバドミントン・森本悠生選手(18歳)が、2025年11月15日(土)に開幕予定の「東京2025デフリンピック」へ日本代表として初出場することを発表しました。これを受け、本番直前の意気込みや練習風景等を収めた森本選手の応援VTRを2025年10月29日(水)に公式YouTubeチャンネルにて公開しました。同財団は、デフスポーツの魅力や応援の輪を広げることを目指しています。&#