PostPrimeは、新規事業領域開拓の実証実験としてヘルスケアブランド「Taka Health」を立ち上げました。その第一弾として、3種類のサプリメント「大豆プロテイン」「海洋コラーゲン粉末」「睡眠サポート」の予約販売を2025年10月29日(水)より数量限定にて開始しました。健康寿命延伸およびウェルビーイング向上を目指し、科学的知見に基づいて開発されたサプリメントです！ PostPrime ヘルスケアブランド「Taka Health」サプリ