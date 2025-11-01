第６戦に先発するドジャース・山本由伸は３０日、キャッチボールや平地で座った捕手役に投球して感覚を確かめた。第２戦では２登板連続の完投勝利の偉業。登板２日後の第３戦が延長１８回までもつれた際には１９回のリリーフを志願した経緯があったが、「問題なく準備が進んでいる」と自信を見せる。新守護神の佐々木もリリーフ投手のメニューをこなし、万全を期した。