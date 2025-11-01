フリーアナウンサーの神田愛花（45歳）が、10月31日に放送されたトーク番組「酒のツマミになる話」（フジテレビ系）に出演。夫が何日間か不在になると「嬉しいんですよ、やっぱり」と語った。この日、千鳥・大悟が、ゲストに俳優が3人いたことから「一番難しい顔、教えて欲しい」と切り出し、続けて「嫁が、夏休みとか冬休みでもええんやけど、『ちょっと1週間くらい子ども連れて実家帰るわ』って言ったときに、絶対嬉しそうな顔し