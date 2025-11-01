31日夜、千葉市で工事用の足場が崩れる事故がありました。ケガ人はいないということです。当時、千葉県全域には竜巻注意情報が出ていました。警察によりますと、31日午後10時半ごろ、千葉市緑区で「風で工事中の足場が崩れている」と近隣住民から110番通報がありました。倒れた足場で、付近の遊歩道と自転車置き場がふさがれた状態になりましたが、この事故によるケガ人はいないということです。現場はJR外房線・鎌取駅前の大規模