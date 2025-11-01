トランプ大統領は、ベネズエラ国内の軍事施設などを攻撃する決定を下したとの報道を否定した。大統領は「エアフォースワン」で記者団からベネズエラの攻撃について決定を下したかどうかを問われ、「Ｎｏ」と答えた。 マイアミ・ヘラルドが同日、トランプ政権がベネズエラ国内の軍事施設への攻撃を決定し、攻撃はいつでも行われる可能性があると報じた。