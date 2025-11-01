1日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比290円安の5万2180円と急落。日経平均株価の現物終値5万2411.34円に対しては231.34円安。出来高は7934枚となっている。 TOPIX先物期近は3316ポイントと前日比18ポイント安、TOPIXの現物終値比は15.83ポイント安で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 52180