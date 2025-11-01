トライフォース柔術アカデミーは、2025年12月、神戸初拠点となる「トライフォース神戸」をオープンします。関東を中心に全国60拠点を展開するブラジリアン柔術アカデミーが、ついに神戸に進出！日本ブラジリアン柔術界の第一人者・早川 光由氏が設立したアカデミーで、独自のカリキュラムにより初心者から経験者まで幅広く学べます。 トライフォース柔術アカデミー「トライフォース神戸」 2004年に早川 光由氏が設