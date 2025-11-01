ブティック社は、人気占い師Love Me Doさんによる最新刊『Love Me Doの月と龍が導く 月占星術 2026』を、2025年10月29日(水)に発売しました。従来の「太陽星座占い」だけでは読み解けない“本当の感情”と“2026年の運命”を、月星座と守護龍の両面から紐解く一冊です。数々の予言を的中させてきたLove Me Doさん独自の占術で、新しい自分を発見できるかもしれません！ 『Love Me Doの月と龍が導く 月占星術 2026』Love Me Do