気象台は、午前1時51分に、洪水警報を気仙沼市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】宮城県・気仙沼市に発表 1日01:51時点東部では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水、高波に警戒してください。宮城県では、暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■仙台市東部□大雨警報・浸水1日明け方にかけて警戒1時間最大雨量50mm□暴風警報1日夕方にかけて警戒ピーク時間1日未明風向南東・